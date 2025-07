Sri Mulyani Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2025, Indef: Realitanya akan Lebih Rendah

You might also like

TEKNA TEKNO – , Jakarta – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 akan lebih rendah setelah Kementerian Keuangan memangkas jumlahnya menjadi 5 persen. “Realitasnya akan lebih rendah,” kata peneliti (INDEF) Esther Sri Astuti, dalam sesi diskusi yang disiarkan secara daring melalui YouTube, Selasa, 2 Juli 2025.

