Low Life: Drama Korea Seru Perburuan Harta Karun

You might also like

2. Im Soo-jung: Aktris kelahiran 11 Juli 1979 ini dikenal lewat perannya dalam film horor A Tale of Two Sisters dan film karya Park Chan-wook, I’m a Cyborg, But That’s OK . Im Soo-jung dikenal karena kemampuannya memerankan karakter yang kuat dan mendalam.

Tayang perdana pada 16 Juli 2025, Low Life garapan sutradara Kang Yun-sung menyuguhkan genre kriminal dan petualangan yang memikat. Kisah berpusat pada hubungan rumit antara paman dan keponakan, Oh Gwan-seok (diperankan oleh Ryu Seung-ryong), seorang penjahat ulung yang licik dan tak ragu melanggar hukum, serta Oh Hee-dong (diperankan oleh Yang Se-jong), keponakannya yang tumbuh di bawah naungan kriminalitas sang paman.

1