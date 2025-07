Waldjinah Mendunia: Arsip Karier Diusulkan Jadi Memori Dunia UNESCO

You might also like

Arsip sejarah karier Waldjinah, maestro keroncong Indonesia, diusulkan menjadi nominasi Memory of The World (MoW) UNESCO setelah meraih penghargaan Memori Kolektif Bangsa (MKB) dari ANRI. Kepala ANRI, Mego Pinandito, mengunjungi kediaman Waldjinah untuk menelusuri jejak kariernya melalui koleksi memorabilia, termasuk foto, kain jarik, dan penghargaan yang diraih sejak tahun 1950-an.

TEKNA TEKNO – Surakarta – Kiprah Waldjinah, maestro keroncong kebanggaan Indonesia, akan diabadikan secara global. Arsip sejarah perjalanan kariernya diusulkan untuk menjadi nominator Memory of The World (MoW) UNESCO tahun ini. Pengajuan ini menyusul penghargaan Memori Kolektif Bangsa (MKB) 2025 yang telah diraih oleh arsip tersebut dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada Mei 2025 lalu.

