Aprilia SR GT Sport 200: Cicilan Ringan, Potongan Tenor!

Aprilia menawarkan promo eksklusif untuk skutik adventure SR GT Sport 200 di Jakarta Fair 2025. Skutik seharga Rp 60 juta on the road Jakarta ini kini bisa didapatkan dengan cicilan ringan dan potongan tenor istimewa. Konsumen dapat menikmati pemotongan durasi cicilan secara signifikan, seperti dari 23 menjadi 22 bulan, 29 menjadi 27 bulan, dan 35 menjadi 32 bulan.

