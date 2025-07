Liburan Sekolah Seru: Disney Cruise Line Hadir di Grand Indonesia!

You might also like

Berbagai aktivitas menarik menanti, seperti pertemuan dengan karakter Disney, pertunjukan panggung, dan lokakarya kreatif. Pengunjung juga berkesempatan memenangkan liburan pesiar 3 malam di Disney Adventure melalui program “Wish Upon an Adventure”. Selain itu, kemitraan dengan UOB Indonesia menawarkan keuntungan khusus dan hadiah melalui program Spend & Spin bagi anggota G CARD.

Menambah euforia petualangan, pengunjung juga berkesempatan untuk mengikuti program “Wish Upon an Adventure” dan memenangkan hadiah utama berupa liburan pesiar selama 3 malam di atas kapal Disney Adventure yang legendaris. Caranya mudah, cukup kunjungi Snow White’s Wishing Well yang terletak di Main Atrium , lalu tuliskan harapan Anda untuk dapat berlayar bersama Disney. Harapan paling kreatif dan orisinal akan dipilih sebagai pemenang, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

