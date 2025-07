Trump Serang Powell Lagi! Desak Mundur Gara-Gara Renovasi Gedung The Fed

Jakarta, IDN Times – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali mendesak Ketua Federal Reserve (The Fed), Jerome Powell, untuk mengundurkan diri. Desakan ini muncul di tengah kontroversi yang menyoroti independensi bank sentral AS. Langkah Trump ini menyusul usulan dari salah satu pejabatnya untuk melakukan penyelidikan terhadap Powell.

Dilansir dari The Hill, Direktur Federal Housing Finance Agency, Bill Pulte, melalui unggahan di X (dulu Twitter), mengajukan desakan tersebut. Pulte menuduh Powell memiliki bias politik dan memberikan kesaksian yang dianggapnya menyesatkan terkait renovasi gedung The Fed. Menurutnya, pernyataan Powell tersebut menjadi dasar yang cukup untuk pemecatannya.

Renovasi Gedung Federal Reserve Menjadi Sorotan

Renovasi besar-besaran di kantor pusat Federal Reserve di Washington telah memicu kritik dari anggota Kongres. Powell dituduh memberikan keterangan yang menyesatkan mengenai proyek yang kabarnya menelan biaya US$2,5 miliar. Saat dihadapkan pada pertanyaan senator, Powell menyatakan bahwa bagian termegah dari renovasi tersebut telah dibatalkan. Ia menjelaskan bahwa biaya renovasi hanya digunakan untuk perbaikan lift dan penggantian perlengkapan marmer yang sudah lama ada, menyebutnya sebagai perawatan gedung standar. Namun, penjelasan ini masih diragukan oleh banyak anggota parlemen.

Ketegangan Trump dan Powell: Suku Bunga dan Tarif

Ketegangan antara Trump dan Powell semakin meningkat karena perbedaan pendapat mengenai kebijakan suku bunga. Trump sebelumnya mengirimkan surat resmi yang meminta penurunan suku bunga acuan dari kisaran 4,25 hingga 4,5 persen. Ia bahkan mendesak agar suku bunga diturunkan secara signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Permintaan tersebut ditolak Powell saat menghadiri forum bank sentral Eropa di Portugal. Ia menjelaskan bahwa The Fed masih menunggu dan mempelajari dampak tarif besar-besaran yang diberlakukan oleh Trump. “Pada dasarnya, kami menahan diri ketika kami melihat besarnya tarif, dan pada dasarnya semua perkiraan inflasi untuk Amerika Serikat naik secara material sebagai akibat dari tarif tersebut,” ujar Powell, seperti dikutip Al Jazeera, Kamis (3/7).

Powell Bertahan, Trump Siapkan Pengganti

Dilansir dari BBC, Powell menegaskan bahwa ia tidak akan mengundurkan diri meskipun didesak oleh Trump. Ia menyatakan bahwa berdasarkan hukum AS, Gedung Putih tidak dapat begitu saja memecat Ketua The Fed. Hal ini telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung AS sejak 1935, dan kembali diperkuat pada Mei lalu. The Fed dianggap memiliki status khusus di antara lembaga independen lainnya.

Meskipun demikian, Trump menyatakan telah menyiapkan dua atau tiga calon pengganti Powell, meskipun belum mengungkapkan identitas mereka. Ketua Komite Yudisial DPR, Jim Jordan, menyebutkan bahwa wacana penyelidikan terhadap Powell masih dalam pembahasan.