10 Rute Penerbangan Terpanjang: Terbang Non-Stop Hampir 19 Jam!

Menghubungkan Asia Tenggara dengan Pantai Barat AS, perjalanan selama 17 jam 35 menit dari Los Angeles ke Singapura ini merupakan salah satu penerbangan nonstop terpanjang di dunia , mencakup jarak 8.762 mil . Dioperasikan oleh Singapore Airlines , rute ini menggunakan pesawat Airbus A350-900ULR yang telah disebutkan sebelumnya, yang dibedakan dengan tidak adanya kabin kelas ekonomi standar. Rute ini tidak hanya menghubungkan dua pusat bisnis global, tetapi juga berfungsi sebagai gerbang utama yang memudahkan wisatawan AS menjelajahi kawasan Asia Tenggara.

Menghubungkan Selandia Baru dengan Pantai Timur AS, rute nonstop yang luar biasa panjang ini membutuhkan waktu 18 jam dan menempuh jarak 8.828 mil . Dilayani oleh Air New Zealand dan Qantas , penerbangan ini menggunakan Boeing 787-9 Dreamliner yang telah dikonfigurasi khusus. Pesawat ini menawarkan 18 kursi kelas bisnis, 21 kursi ekonomi premium, dan 263 kursi ekonomi—termasuk fitur inovatif Economy Skycouch , tempat sandaran kaki yang dapat disesuaikan untuk mengubah kursi standar menjadi ruang bergaya sofa yang nyaman.

