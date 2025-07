Toyota Camry 2012 Bekas: Harga Murah, Sedan Mewah Idaman!

Toyota Camry bekas, khususnya model tahun 2012, menjadi pilihan menarik bagi yang mencari sedan mewah berkelas dengan harga terjangkau. Mobil ini dikenal akan keandalan, kenyamanan, dan tampilan elegannya. Model 2012 diminati karena menyeimbangkan fitur dan harga yang kompetitif, menjadikannya opsi cerdas di pasar mobil bekas.

Camry 2012 tersedia dalam varian All New Hybrid, V 2.5, dan New V 2.4 A/T. Kisaran harganya berkisar Rp 120 juta hingga Rp 230 jutaan, tergantung kondisi unit. Varian Hybrid umumnya mulai Rp 180 jutaan, V 2.5 sekitar Rp 150 jutaan, sedangkan New V 2.4 A/T yang paling terjangkau di kisaran Rp 120 jutaan.