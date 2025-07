Harga Honda BeAT Juli 2025 Naik! Varian Tertinggi Kini Rp 20 Juta

You might also like

PT Astra Honda Motor (AHM) resmi memberlakukan penyesuaian harga untuk semua varian Honda BeAT mulai Juli 2025. Setiap tipe mengalami kenaikan harga sebesar Rp 50.000 dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan ini menjadikan varian tertinggi, Honda BeAT Deluxe Smart Key, kini dibanderol Rp 20.331.000 On The Road (OTR) Jakarta.

Per Juli 2025, daftar harga On The Road (OTR) DKI Jakarta untuk keempat varian Honda BeAT terpantau naik sebesar Rp 50.000 dibandingkan harga bulan sebelumnya. Kenaikan yang seragam ini berlaku untuk semua tipe, termasuk model unggulan dengan sistem Smart Key.

