Avanza 2014 Bekas: Harga Anjlok! Veloz Termurah Mulai Segini

TEKNA TEKNO – Kabar gembira bagi Anda yang sedang mencari mobil keluarga dengan bujet terbatas! Kini, hanya dengan dana mulai dari Rp 90 jutaan saja, Anda sudah bisa meminang sebuah Toyota All New Avanza tahun 2014 di bursa mobil bekas. Penawaran menarik ini tentu patut Anda pertimbangkan.

Popularitas Toyota Avanza di Tanah Air memang tak pernah luntur. Faktor utama yang membuatnya tetap menjadi primadona di pasar mobil bekas adalah harganya yang relatif terjangkau, baik saat pembelian maupun nilai jual kembalinya yang cenderung stabil. Hal ini menjadikan Avanza bekas sebagai pilihan yang cerdas dan investasi bijak bagi banyak keluarga Indonesia.

Berdasarkan penelusuran kanal Pricelist, harga Toyota Avanza tahun 2014 di pasaran mobil bekas saat ini berkisar antara Rp 90 juta hingga Rp 150 jutaan. Rentang harga tersebut sangat bergantung pada beberapa faktor penting, seperti pilihan transmisi (manual atau otomatis), varian mobil, serta kondisi fisik dan performa mobkas yang ditawarkan oleh penjual.

Bagi Anda yang sudah lama mengidamkan Toyota Avanza lawas untuk melengkapi kebutuhan transportasi keluarga, inilah saatnya berburu dengan patokan harga tersebut. Namun, tentu lebih bijak untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh sebelum memutuskan, mengingat usia mobil yang sudah tidak lagi muda. Memastikan kondisi mesin, bodi, dan kelengkapan surat-surat adalah langkah krusial agar Anda mendapatkan mobil bekas yang berkualitas dan layak pakai.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut adalah estimasi daftar harga Toyota Avanza 2014 seken berdasarkan varian dan spesifikasinya:

All New E A/T 2014 (1.300 cc, 96 dk): Rp 110 juta – Rp 115 jutaan

All New E M/T 2014 (1.300 cc, 96 dk): Rp 90 juta – Rp 110 jutaan

All New G A/T 2014 (1.300 cc, 96 dk): Rp 115 juta – Rp 130 jutaan

All New G M/T 2014 (1.300 cc, 96 dk): Rp 110 juta – Rp 120 jutaan

All New Veloz 1.5 A/T 2014 (1.500 cc, 103 dk): Rp 120 juta – Rp 150 jutaan

All New Veloz 1.5 M/T 2014 (1.500 cc, 103 dk): Rp 120 juta – Rp 140 jutaan

Disclaimer:

Harga sudah dipdate sesuai harga terkini dipasaran sesuai waktu artikel ini dipublish.

Harga yang tertera merupakan harga indikasi atau kisaran. Bisa berbeda di setiap showroom atau wilayah. Kami tidak menjamin harga akan sama dengan yang tercantum saat Anda membaca artikel ini.

Harga bisa berubah sesuai kondisi kendaraan.

