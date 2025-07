Pesona Arsitektur: 6 Bandara Terindah Dunia yang Bikin Takjub!

You might also like

Bandara-bandara yang mendapat penghargaan tersebut adalah Bandara Internasional Yantai Penglai (Cina), Bandara Marseille Provence (Prancis), Bandara Roland Garros (Pulau Réunion, Prancis), Bandara Internasional Kansai (Osaka, Jepang), Bandara Internasional Portland (Oregon, AS), dan Bandara Internasional San Francisco (California, AS). Masing-masing bandara memiliki daya tarik arsitektur yang unik, mulai dari atap bergelombang yang terinspirasi dari lanskap alam hingga penggunaan material daur ulang dan desain bioklimatik tropis.

1