Coffee Bean Trans Icon: Bali Hadir di Jantung Kota!

The Coffee Bean & Tea Leaf (CBTL) hadir dengan konsep baru “Tropical Garden” ala Bali di Trans Icon Mall Surabaya. Kafe ini menawarkan suasana yang lebih estetik dan terbuka, serta berlokasi strategis di Level GF Area Lobby Utama, Jalan Ahmad Yani No. 260. Konsep ini pertama kali hadir di Surabaya dan diharapkan dapat mengakomodasi berbagai aktivitas komunitas dan acara outdoor .

