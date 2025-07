Tagihan Rp 1,8 Miliar di Ajaib Sekuritas: Kronologi Lengkap & Fakta

You might also like

Niyo menjelaskan bahwa ia selama ini rutin berinvestasi saham melalui aplikasi Ajaib, dengan pola pembelian teratur sekitar Rp 1 juta per emiten untuk saham Indonesia dan US$ 100 per emiten untuk saham Amerika Serikat. Insiden tak terduga ini terjadi pada 24 Juni 2025. Pukul 09.54 WIB, ia membeli 9 lot saham Bank Tabungan Negara (BBTN) senilai kurang lebih Rp 1 juta. Menurut keterangannya, saat ia menutup aplikasi, status order pembelian tersebut masih “ open ” dan belum “ matched ” atau belum terlaksana.

1