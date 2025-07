Dividen Gede! Daftar Emiten Yield Tertinggi Akhir Musim Pembagian

You might also like

Lebih lanjut, Ekky juga mengingatkan investor agar tidak semata-mata terpikat oleh iming-iming dividend yield yang tinggi. Pasalnya, dalam praktiknya, penurunan harga saham pada periode ex-date bisa jadi lebih besar dibandingkan jumlah dividen yang diterima, sebuah fenomena yang dikenal sebagai dividend trap . Senada dengan itu, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus, menambahkan bahwa dividend yield di atas 5% masih layak dipertimbangkan, namun tetap menekankan kehati-hatian terhadap dividend trap .

