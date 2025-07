Kolam Renang Bulungan: Liburan Keluarga Seru & Murah!

You might also like

Nikmati waktu berenang bersama keluarga dengan HTM yang sangat ramah di kantong. Mama hanya perlu membayar Rp10.500 per orang untuk hari Senin hingga Sabtu, dan Rp12.500 pada hari Minggu serta hari libur nasional. Penting untuk dicatat, pembayaran tiket masuk dilakukan melalui JakCard, yang juga berfungsi sebagai kartu akses masuk ke area kolam renang. Selain itu, ada biaya asuransi tambahan sebesar Rp500 per pengunjung untuk keamanan dan kenyamanan bersama. Kolam renang ini tutup setiap hari Senin untuk perawatan rutin.

