Bitcoin Terbang Tinggi? Inilah 3 Faktor Harga BTC Melesat!

Selain sentimen suku bunga, faktor pendukung lain adalah peningkatan adopsi institusional yang terlihat dari masifnya aliran dana ke Spot Bitcoin ETF dan perkembangan regulasi positif. Kondisi makroekonomi global, seperti perlambatan ekonomi AS dan pelemahan dolar AS, juga turut memperkuat prospek Bitcoin sebagai aset lindung nilai. Analis memproyeksikan Bitcoin berpotensi mencapai US$120.000 hingga US$150.000 pada akhir 2025.

Optimisme terhadap pertumbuhan harga Bitcoin hingga akhir 2025 terbilang sangat tinggi. Fyqieh menyebutkan bahwa banyak analis dan institusi terkemuka memproyeksikan Bitcoin akan melanjutkan reli pasca- halving pada April 2024. Estimasi harga yang beredar luas menempatkan Bitcoin di kisaran US$ 120.000 hingga US$ 150.000 pada kuartal IV-2025.

Kondisi makroekonomi global juga memberikan dorongan positif. Perlambatan ekonomi AS, potensi risiko stagflasi, dan tekanan tarif perdagangan semakin mendukung prospek kebijakan moneter yang lebih longgar. Selain itu, pelemahan nilai dolar AS turut mendorong investor untuk mencari aset lindung nilai, menjadikan Bitcoin pilihan menarik dan mendorong pertumbuhannya yang lebih agresif.

Namun, optimisme terhadap pemangkasan suku bunga The Fed kini semakin menguat. Goldman Sachs bahkan telah merevisi proyeksinya, memprediksi pemotongan suku bunga acuan dapat terjadi pada September 2025, diikuti oleh dua pemangkasan tambahan hingga akhir 2025. Proyeksi ini semakin mendorong ekspektasi pasar akan pelonggaran moneter dan berdampak pada pelemahan nilai tukar dolar AS.

Berdasarkan data dari situs Coinmarketcap.com, harga Bitcoin tercatat di level US$ 107.616,63 pada Rabu (2/7) pukul 16.38 WIB. Angka ini merefleksikan kenaikan sebesar 0,94% dibandingkan hari sebelumnya. Kenaikan ini menandai momentum rebound yang signifikan, mengingat Bitcoin sempat melemah selama dua hari berturut-turut, bahkan menyentuh level US$ 105.404,03 pada Senin lalu.

