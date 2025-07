Pajero Sport Dakar 2017 Bekas: Harga Anjlok! Cek Disini!

Daftar Isi + Ringkasan

TEKNA TEKNO – Mimpi memiliki mobil SUV gagah dengan performa tangguh kini bisa lebih terjangkau. Bagi Anda yang sedang mencari pilihan kendaraan bekas berkualitas, Mitsubishi Pajero Sport tahun 2017 patut untuk dilirik.

Di bursa mobil bekas (mobkas), harga Mitsubishi Pajero Sport 2017 berada di kisaran Rp 320 juta hingga Rp 490 jutaan. Rentang harga ini tentu sangat bergantung pada tipe dan kondisi kendaraan yang Anda incar.

Selain dikenal akan ketangguhannya, Mitsubishi Pajero Sport juga menonjolkan desain eksterior yang memikat, menjadikannya pilihan menarik di segmen Big SUV. Performa mesinnya pun tak kalah memukau, mengingat Mitsubishi Pajero Sport 2017 ini ditenagai oleh satu varian mesin andal, yaitu diesel, yang siap memberikan pengalaman berkendara yang bertenaga.

Jadi, berapa sebenarnya harga pasaran Mitsubishi Pajero Sport 2017 saat ini? Untuk tipe termurah dari Pajero Sport bekas tahun 2017, Anda bisa menemukannya mulai dari Rp 320 jutaan.

Tinggal Segini Harga Mitsubishi Pajero Sport 2012 Bekas, Buruan Sikat

Sebagai panduan lebih detail, berikut adalah daftar harga Mitsubishi Pajero Sport tahun 2017 berdasarkan tipenya untuk wilayah Jabodetabek, seperti yang tercatat di kanal Pricelist GridOto.com:

All New Dakar 4×2 A/T Diesel 2017 2.500 cc, 180 dk Rp 360 juta – Rp 400 jutaan

All New Dakar 4×2 M/T Diesel 2017 2.500 cc, 180 dk Rp 350 juta – Rp 380 jutaan

All New Dakar 4×4 A/T Diesel 2017 2.500 cc, 180 dk Rp 430 juta – Rp 470 jutaan

All New Dakar Ultimate Diesel 2017 2.500 cc, 180 dk Rp 450 juta – Rp 490 jutaan

All New Exceed 4×2 A/T Diesel 2017 2.500 cc, 135 dk Rp 340 juta – Rp 370 jutaan

All New Exceed 4×2 M/T Diesel 2017 2.500 cc, 135 dk Rp 330 juta – Rp 350 jutaan

All New GLX 4×4 M/T Diesel 2017 2.500 cc, 135 dk Rp 320 juta – Rp 360 jutaan

Disclaimer:

Harga sudah dipdate sesuai harga terkini dipasaran sesuai waktu artikel ini dipublish.

Harga yang tertera merupakan harga indikasi atau kisaran. Bisa berbeda di setiap showroom atau wilayah. Kami tidak menjamin harga akan sama dengan yang tercantum saat Anda membaca artikel ini.

Harga bisa berubah sesuai kondisi kendaraan.

Segini Harga Mitsubishi Pajero Sport 2010 Bekas, Makin Terjangkau Saja