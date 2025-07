Selandia Baru Halal: Panduan Wisata Ramah Muslim untuk Traveler Indonesia

You might also like

Dalam hal kuliner, tersedia opsi bersertifikat halal seperti Erik’s Fish and Chips di Queenstown dan Arjee Bhajee di Christchurch yang menyajikan masakan India otentik. Untuk akomodasi, pilihan meliputi Driftaway Queenstown yang ramah keluarga, Wanaka TOP 10 Holiday Park dengan berbagai tipe penginapan, dan The Hermitage Hotel di Mount Cook yang ideal untuk menjelajahi pegunungan.

Berlibur ke Selandia Baru terasa belum lengkap tanpa mencicipi kelezatan fish and chips yang renyah di luar dan lembut di dalam. Anda bisa menikmati hidangan ikonik ini langsung di tempat atau membawanya pulang dari Erik’s Fish and Chips , sebuah restoran yang berlokasi strategis di tepi danau indah di Queenstown . Seluruh bahan baku yang digunakan bersumber dari pemasok lokal terbaik, mulai dari kentang segar yang ditanam di Canterbury hingga ikan segar dari Dunedin. Jangan lewatkan pula menu andalan mereka, yaitu buah kiwi goreng yang terkenal unik. Tak perlu khawatir, restoran ini telah bersertifikat halal , memastikan pengalaman kuliner yang nyaman bagi wisatawan muslim.

