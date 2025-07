Cek Harga Suzuki Jimny Tiga Pintu per Juli 2025, Tipe Termurah Tembus Segini Cek Harga Suzuki Jimny Tiga Pintu per Juli 2025, Tipe Termurah Tembus Segini Hadir sebagai jip compact untuk konsumen berjiwa petualang, segini harga Suzuki Jimny tiga pintu per Juli 2025 Gridoto / Harga Naufal Nur Aziz Effendi July 2nd, 9:00 AM July 2nd, 9:00 AM

TEKNA TEKNO – – Suzuki Jimny tiga pintu hadir di Indonesia sebagai jip compact untuk konsumen yang berjiwa petualang.

Selain itu, produk asal pabrikan Jepang ini juga salah satu ikon kalcer otomotif di Tanah Air sehingga menarik untuk dimiliki.

Karena pada dasarnya lahir sebagai jip mungil, Suzuki Jimny tiga pintu cukup bisa diadalkan untuk menerjang berbagai medan jalanan.

Sorotan utamanya terletak pada All Grip Pro 4WD (2H, 4H, dan 4L), memungkinkan pengguna memilih sistem penggerak 4WD seperti kendaraan off-road sejati.

Lalu ada juga fitur Hill Descent Control (HDC) dan Hill Hold Control (HDC) yang membantu kestabllan kendaraan saat melintasi turunan atau tanjakan curam.

Bicara spesifikasi, jip berbobot 1.435 kg ini menggendong dapur pacu K15B 4-silinder 1.462 cc bertenaga 102 dk di 6.000 rpm dan torsi sebesar 130 Nm pada 4.000 rpm.

Suzuki Jimny tiga pintu tersedia dalam opsi transmisi manual 5-percepatan dan otomatis 4-percepatan.

Soal fitur, di area kabin terdapat Head Unit 6,8 inci yang mendukung fungsi koneksi USB, Bluetooth, dan Smartphone.

Sistem AC dengan fitur auto climate dan pemanas yang dapat mengatur suhu secara otomatis untuk meningkatkan kenyamanan selama perjalanan juga tersedia.

Harga Setara Rp 185 Jutaan, Inilah Suzuki Jimny yang Bisa Jalan 664 KM Sekali Fulltank

Perangkat safety yang hadir di mobil ini tergolong komplet, seperti Dual Airbags, Brake LSD Traction Control, ESP, rem ABS, sampai sistem pengikatan kursi belakang ISOFIX.

Opsi kelirnya juga variatif, dengan skema single-tone atau dual-tone sehingga total punya 8 pilihan warna.

Berdasarkan data di halaman pricelist Suzuki.co.id yang diakses 1 Juli 2025, harga tipe termurahnya sudah tembus angka Rp 456.800.000.

Untuk lebih lengkapnya, berikut daftar harga Suzuki Jimny tiga pintu masing-masing varian:

Tipe Harga Jimny 3 Doors MT (Single Tone) Rp 456.800.000 Jimny 3 Doors AT (Single Tone) Rp 470.500.000 Jimny 3 Doors MT (Two Tone) Rp 459.800.000 Jimny 3 Doors AT (Two Tone) Rp 473.500.000

* Harga berlaku untuk On The Road Jakarta

* Harga berdasarkan pricelist di website resmi Suzuki.co.id per Juli 2025

*Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu

Copyright Gridoto 2025

Related Article