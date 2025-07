Liburan Sekolah Seru? 8 Wisata Alam Lebak Banten Keluarga!

You might also like

Berkunjung ke Lebak tak lengkap tanpa mengunjungi masyarakat Baduy. Wisatawan akan diajak berjalan kaki menyusuri alam Baduy yang asri dan menikmati keunikan budaya masyarakatnya yang dikenal anti-teknologi. Akses menuju Baduy dapat ditempuh melalui jalur Ciboleger dari Jakarta (160 km, 3-4 jam perjalanan, lebih cepat via Tol Serang-Panimbang) atau naik KRL ke Stasiun Rangkasbitung lalu dilanjutkan dengan angkutan umum ke Terminal Aweh (Rp 30.000 per orang). Tarif di lokasi hanya dikenakan biaya parkir: Rp 5.000 untuk motor dan Rp 10.000 untuk mobil.

