Wisata Jakarta Murah: 10+ Tempat Hits, Museum & Ruang Terbuka!

You might also like

Kebun Binatang Ragunan: Ajak keluarga melihat beragam koleksi hewan dari seluruh dunia di kebun binatang yang luas ini. Tiket masuknya sangat ramah di kantong, hanya Rp4.000 per orang. Lokasinya di Jalan Harsono No. 1, Ragunan, Jakarta Selatan.

Museum Nasional Indonesia: Telusuri kekayaan sejarah dan budaya Indonesia melalui koleksi artefak yang tersimpan di museum ini. Tiket masuknya hanya Rp15.000 per orang. Museum ini berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat No. 12, Jakarta Pusat.

1