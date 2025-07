Suzuki Fronx 2024: Harga, Varian, dan Harga Termurah!

Harga Suzuki Fronx Terbaru: Pilihan Compact SUV Modern dengan Fitur Melimpah, Mulai dari Rp 259 Juta!

Daftar Isi + Ringkasan

Suzuki Fronx hadir sebagai jawaban bagi Sobat GridOto yang mencari compact SUV modern, kaya fitur, berpenampilan menarik, dan tentunya irit bahan bakar. PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menawarkan andalan terbarunya ini dalam lima varian yang dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan.

Lantas, apa saja yang ditawarkan oleh masing-masing varian Suzuki Fronx ini? Mari kita bedah satu per satu. Fronx hadir dalam lima pilihan varian, yaitu GL MT, GL AT, GX MT, GX AT, SGX AT, dan SGX Two-Tone.

Untuk varian GL, yang merupakan varian termurah, Suzuki berani mematok harga mulai dari Rp 259 juta untuk transmisi manual dan Rp 271 juta untuk transmisi otomatis. Harga yang cukup kompetitif untuk sebuah compact SUV dengan fitur yang ditawarkan.

Naik ke varian GX, Anda akan mendapatkan mesin K15C yang lebih bertenaga, serta teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) yang membuatnya semakin irit bahan bakar. Varian ini dibanderol mulai dari Rp 276 juta untuk transmisi manual dan Rp 293,9 juta untuk transmisi otomatis.

Bagi yang mengutamakan keselamatan, varian SGX adalah pilihan yang tepat. Pasalnya, varian ini sudah dilengkapi dengan fitur Suzuki Safety Support yang akan memberikan perlindungan ekstra selama berkendara. Harga untuk varian ini mulai dari Rp 319,9 juta.

Sebagai varian tertinggi, Fronx SGX Two-Tone hadir dengan tampilan yang lebih menarik berkat kombinasi dua warna yang memukau. Harganya pun sedikit lebih tinggi, yaitu mulai dari Rp 321,9 juta.

Berikut adalah daftar harga lengkap Suzuki Fronx yang diambil dari situs resmi suzuki.co.id per tanggal Juli 2025:

Daftar Harga Suzuki Fronx:

Varian Harga

GL MT Rp 259 juta

GL AT Rp 271 juta

GX MT Rp 276 juta

GX AT Rp 293,9 juta

SGX AT Rp 319,9 juta

SGX Two-Tone AT Rp 321,9 juta

Bikin Kaget, Ternyata Suzuki Fronx SGX Bisa Seirit Ini Bensinnya

