Harga Toyota Yaris 2018 Bekas Anjlok! Sekarang Segini, Buruan Cek!

TEKNA TEKNO – Siapa sangka, harga Toyota All New Yaris 2018 di pasaran mobil bekas kini semakin terjangkau? Simak daftar harganya lengkapnya di sini.

Ya, kabar baiknya bagi para pencari hatchback bekas berkualitas, Toyota All New Yaris 2018 kini bisa didapatkan mulai dari Rp 130 jutaan saja. Ini menjadikannya pilihan menarik bagi mereka yang menginginkan mobil berumur muda dengan daya tarik optimal.

Ditenagai mesin 1.500 cc yang menghasilkan tenaga 107 dk, performanya masih sangat relevan untuk kebutuhan harian. Ditambah lagi, desain eksterior New Yaris yang modern dan menawan memastikan tampilannya tidak terlihat kuno, menjadikannya investasi yang layak di pasar mobil bekas.

Berdasarkan pantauan kami dari kanal pricelist GridOto.com, harga Toyota All New Yaris bekas untuk lansiran 2018 ini bervariasi sesuai tipe dan kondisi. Sebagai titik awal, Anda bisa membawa pulang All New Yaris tipe E M/T 2018 dengan kisaran harga Rp 130 juta hingga Rp 150 jutaan.

Untuk varian di atasnya, Toyota All New Yaris tipe G M/T 2018 ditawarkan dengan harga yang tetap bersaing, yaitu antara Rp 150 juta hingga Rp 170 jutaan. Sementara itu, bagi Anda yang mencari fitur lebih lengkap dan tampilan sporty, varian teratas, TRD Sportivo A/T 2018, memiliki rentang harga Rp 190 juta hingga Rp 220 jutaan. Tentunya, semua harga ini sangat bergantung pada kondisi fisik dan riwayat perawatan unit.

Secara umum, Toyota All New Yaris 2018 mengusung mesin 4 silinder VVT-i berkapasitas 1.500 cc yang responsif, dipadukan dengan pilihan transmisi manual 5 percepatan atau otomatis.

Berikut daftar harga Toyota New Yaris 2018 bekas:

E A/T 2018 1.500 cc, 107 dk Rp 150 juta – Rp 160 jutaan

E M/T 2018 1.500 cc, 107 dk Rp 130 juta – Rp 150 jutaan

G A/T 2018 1.500 cc, 107 dk Rp 160 juta – Rp 180 jutaan

G M/T 2018 1.500 cc, 107 dk Rp 150 juta – Rp 170 jutaan

TRD Sportivo A/T 2018 1.500 cc, 107 dk Rp 190 juta – Rp 220 jutaan

TRD Sportivo M/T 2018 1.500 cc, 107 dk Rp 170 juta – Rp 190 jutaan

Disclaimer:

Harga sudah dipdate sesuai harga terkini dipasaran sesuai waktu artikel ini dipublish.

Harga yang tertera merupakan harga indikasi atau kisaran. Bisa berbeda di setiap showroom atau wilayah. Kami tidak menjamin harga akan sama dengan yang tercantum saat Anda membaca artikel ini.

Harga bisa berubah sesuai kondisi kendaraan.

