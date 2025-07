Liburan Seru: Petualangan Luar Angkasa di Taman Bermain Indoor Bali

You might also like

AeroXSpace memastikan pengalaman menyenangkan bagi semua rentang usia. Anak-anak berusia 8 tahun ke atas dapat menjelajahi area secara mandiri dan menguji keberanian mereka di zona menantang seperti Galactic Climbing , Stellar Ropes Course , tantangan Cosmic Wipeout , dan seluncuran menegangkan Supernova Slides . Sementara itu, untuk petualang cilik di bawah 6 tahun, Toddler Space hadir sebagai area bermain yang aman, imajinatif, dan dirancang khusus untuk merangsang motorik mereka. Setelah puas berpetualang, keluarga dapat beristirahat dan mengisi ulang energi di dua area makan yang tersedia. Galaxy Lounge menyajikan berbagai hidangan kasual dari Asia dan Barat, sedangkan Luna Lounge di lantai dua menawarkan suasana bersantai yang nyaman dengan keunikan pencahayaan bulan raksasa. Aspek keselamatan dan aksesibilitas menjadi prioritas utama di AeroXSpace . Sebagian besar wahana menetapkan syarat tinggi badan minimum 110 cm, namun beberapa wahana tertentu seperti Space Coaster , VR Flying Cinema , dan Stellar Rope Course memerlukan tinggi antara 120–140 cm untuk memastikan keamanan dan kenyamanan maksimal pengunjung. Dengan segala penawaran menarik ini, AeroXSpace siap menjadi tempat hiburan di Bali yang wajib Anda kunjungi.

