Innova Diesel 2012 Bekas: Harga Tipe V Matik Sekarang? Cek Disini!

Harga Toyota Kijang Innova diesel 2012 bekas bervariasi berdasarkan tipe dan transmisi, namun minat konsumen tetap tinggi. Tipe G A/T Grand New tahun 2012 umumnya ditawarkan mulai sekitar Rp 180 juta, sementara tipe V A/T Grand New berada di kisaran Rp 220 juta. Berdasarkan data pasaran, kisaran harga untuk berbagai tipe dapat mencapai Rp 170 juta hingga Rp 250 jutaan. Harga yang disebutkan merupakan indikasi dan dapat berbeda di setiap lokasi atau tergantung kondisi kendaraan.

