Harga iPhone 13 Pro Max 512GB Bekas Juli 2025: Spesifikasi & Harga Terbaru

You might also like

Fitur-fitur lain yang melengkapi iPhone 13 Pro Max antara lain: Smart HDR, sensor shift optical image stabilization untuk video (Wide), 3x optical zoom in, 2x optical zoom out (total 6x optical zoom), digital zoom hingga 9x, lapisan oleophobic anti sidik jari, desain stainless steel, resolusi layar 2778 x 1284 pixel (458 ppi), berat 240 gram, pelindung layar Ceramic Shield, konektivitas 5G, ketahanan air hingga kedalaman 6 meter selama 30 menit, dan memori penyimpanan hingga 1 TB.

3