Karimunjawa: 7 Surga Tersembunyi untuk Liburan Sekolah Tak Terlupakan!

Sebagai salah satu destinasi wisata alam di Karimunjawa , Balai Taman Nasional ini berperan vital dalam upaya konservasi. Tempat ini didedikasikan untuk menjaga dan melindungi populasi penyu yang terancam punah, khususnya penyu sisik dan penyu hijau. Pengunjung berkesempatan langka untuk menyaksikan langsung proses perkembangbiakan penyu, mulai dari telur menetas hingga penyu siap dilepasliarkan ke habitat aslinya. Untuk menikmati pengalaman edukatif ini, tiket masuk ditetapkan sebesar Rp10.000 hingga Rp15.000 per orang untuk wisatawan lokal, sementara wisatawan mancanegara dikenakan biaya Rp150.000 per orang.

