Honda HR-V RS Hybrid: Fitur Honda SENSING Terlengkap!

Selain itu, sistem ini juga mencakup Lane Keeping Assist System (LKAS) yang membantu menjaga mobil tetap di jalur, serta Road Departure Mitigation System (RDM) untuk mencegah kendaraan keluar dari jalan. Fitur lain seperti Lead-Car Departure Notification System (LCDN) memberikan notifikasi saat mobil depan bergerak, dan Auto High Beam with Adaptive Driving Beam (AHB with ADB) mengatur pencahayaan lampu depan secara otomatis untuk visibilitas optimal.

Honda HR-V RS e:HEV Hybrid dibekali dengan paket teknologi Honda SENSING, sebuah sistem bantuan pengemudi canggih (ADAS). Fitur-fitur utamanya meliputi Collision Mitigation Braking System (CMBS) untuk pengereman otomatis saat potensi tabrakan, dan Adaptive Cruise Control with Low-Speed Follow (ACC with LSF) yang menjaga jarak serta mengatur kecepatan kendaraan secara adaptif, bahkan dalam lalu lintas padat.

Terakhir, namun tak kalah penting, adalah fitur penerangan canggih Auto High Beam with Adaptive Driving Beam (AHB with ADB) . AHB secara otomatis akan mengatur perpindahan antara lampu jauh dan lampu dekat, menyesuaikan kondisi pencahayaan sekitar serta keberadaan kendaraan lain. Fitur ini aktif pada kecepatan minimal 40 km/jam. Sementara itu, ADB merupakan teknologi yang lebih mutakhir, mampu mengatur distribusi dan intensitas cahaya lampu depan. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan penerangan jalan bagi pengemudi tanpa menyebabkan silau bagi pengendara dari arah berlawanan, meningkatkan keamanan berkendara di malam hari.

Selanjutnya, hadir Adaptive Cruise Control with Low-Speed Follow (ACC with LSF) , sebuah peningkatan signifikan dari fitur cruise control konvensional. Sistem ini memungkinkan mobil untuk secara otomatis menjaga jarak aman dengan kendaraan di depannya, sambil menyesuaikan kecepatan secara adaptif. Ketika kendaraan di depan melambat atau bahkan berhenti, ACC with LSF akan mengikuti dan mengurangi kecepatan mobil Anda, hingga berhenti total jika diperlukan. Fitur LSF ini memberikan kenyamanan ekstra, sebab pengemudi tidak perlu lagi menginjak pedal gas untuk kembali bergerak setelah mobil berhenti dalam lalu lintas padat.

