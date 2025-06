Harga Daihatsu Ayla 2021 Bekas Sisa Segini, Pilihan LCGC Bekas Murah

TEKNA TEKNO – Pilihan mobil murah, harga mobil bekas Daihatsu Ayla 2021 terjangkau banget nih gengs.

Yap, harga Daihatsu Ayla 2021 D A/T Facelift dijual cuma kisaran Rp 80 juta sampai Rp 140 jutaan saja tergantung tipe dan kondisinya.

Di pasaran Daihatsu Ayla kondisi bekas kini harganya sudah murah.

Bicara Daihatsu Ayla, mirip dengan merek kembaran dan varian-variannya.

Postur mengotak membuat wajah tidak terlalu eyecatching.

Meski begitu, desain bumper kokoh cukup untuk menunjukkan potensinya.

Selain untuk membedakan dengan Toyota Agya sebagai saudara kembar.

Bodi minimalis tanpa ba­nyak guratan. Pelek masih besi dan ditutup dop.

Mesin 998 cc 3-silinder Ayla bertenaga 65 dk di 6.000 rpm dan torsi 88 Nm di 3.600 rpm.

LCGC Murah, Daihatsu Ayla 2014 Bekas Harganya Tinggal Segini, Minat?

Sebagai penerus tenaga digunakan transmisi matik 4- speed. Suara mesin terdengar cukup jelas di kabin. Termasuk desingan khas mesin 3-silinder.

Respons mesin di putaran bawah terasa memadai untuk mobil seberat 765 kg. Ditambah rasio final gear 4,485, Ayla terasa pas saat kondisi ‘stop and go’.

Berikut daftar harga Daihatsu Ayla 2021 bekas:

D+ M/T Facelift 2021 1.000 cc Rp 85 juta – Rp 95 jutaan D M/T Facelift 2021 1.000 cc Rp 80 juta – Rp 90 jutaan M A/T Facelift 2021 1.000 cc, 60 dk Rp 90 juta – Rp 105 jutaan M M/T Facelift 2021 1.000 cc Rp 85 juta – Rp 95 jutaan New R A/T 2021 1.200 cc, 68 dk Rp 120 juta – Rp 130 jutaan New R A/T Deluxe 2021 1.200 cc, 68 dk Rp 125 juta – Rp 140 jutaan New R M/T 2021 1.200 cc, 68 dk Rp 110 juta – Rp 120 jutaan New R M/T Deluxe 2021 1.200 cc, 68 dk Rp 115 juta – Rp 125 jutaan X A/T Facelift 2021 1.000 cc, 60 dk Rp 95 juta – Rp 105 jutaan X A/T Facelift 2021 1.200 cc, 64 dk Rp 100 juta – Rp 110 jutaan X M/T Facelift 2021 1.200 cc, 68 dk Rp 95 juta – Rp 105 jutaan X M/T Facelift 2021 1.000 cc, 60 dk Rp 90 juta – Rp 100 jutaan

Disclaimer:

Harga sudah dipdate sesuai harga terkini dipasaran sesuai waktu artikel ini dipublish.

Harga yang tertera merupakan harga indikasi atau kisaran. Bisa berbeda di setiap showroom atau wilayah. Kami tidak menjamin harga akan sama dengan yang tercantum saat Anda membaca artikel ini.

Harga bisa berubah sesuai kondisi kendaraan.

Beli Mobil LCGC Bekas? Ini Perbandingan Brio, Agya dan Ayla, Irit Mana?