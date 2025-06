Intip Harga Daihatsu Xenia 2013 Bekas, Makin Murah Pas Untuk Keluarga

TEKNA TEKNO – – Harga mobil bekas Daihatsu Xenia 2013 ini pasti bisa bikin ngiler, tipe R Attivo hanya diharga segini lho bestie.

Yap, di pasar mobil bekas (mobkas) Harga mobil bekas Daihatsu Xenia 2013 pasti bikin ngiler yang lihat deh.

Pasalnya, hanya modal Rp 65 jutaan sudah bisa dapat mobil bekas Daihatsu Xenia 2013 kondisi mulus.

Cocok buat yang cari MPV bekas harga di bawah Rp 80 jutaan.

Dari 2004 hingga sekarang sudah ada sekitar 50 tipe mobil Xenia di Indonesia.

Daihatsu Xenia memakai 2 tipe mesin, semuanya menggunakan empat silinder.

Yaitu, 1.000 cc dengan tenaga 62 dk dan 1.300 cc bertenaga 92 dk.

Namun, untuk performa dan fiturnya enggak kalah menarik sama merek lain.

Untuk Xenia bekas keluaran 2013 ada yang harganya di kisaran Rp 65 juta sampai Rp 130 jutaan tergantung tipe dan kondisi kendaraanya.

Pada tahun 2004, PT Toyota Astra Motor (TAM) dan PT Astra Daihatsu Motor (ADM) meluncurkan mobil yang kelak menjadi fenomena hingga saat ini.

Mobil tersebut adalah Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang pada saat itu menggegerkan dunia otomotif dengan harga yang mereka tawarkan untuk MPV 7 penumpang.

Bahkan, Daihatsu meluncurkan varian Li dengan mesin 1.000 cc yang memiliki banderol yang bersahabat dengan kantong.

Nah, biar lebih jelas simak saja daftar harga di bawah:

All New 1.0 D Deluxe 2013 1.000 cc, 62 dk Rp 70 juta – Rp 80 jutaan All New 1.0 Li Family 2013 1.000 cc, 62 dk Rp 65 juta – Rp 85 jutaan All New 1.0 M Family 2013 1.000 cc, 62 dk Rp 70 juta – Rp 90 jutaan All New 1.3 R A/T 2013 1.300 cc, 95 dk Rp 110 juta – Rp 125 jutaan All New 1.3 R Attivo A/T 2013 1.300 cc, 91 dk Rp 115 juta – Rp 130 jutaan All New 1.3 R Attivo M/T 2013 1.300 cc, 91 dk Rp 100 juta – Rp 115 jutaan All New 1.3 R M/T 2013 1.300 cc, 95 dk Rp 110 juta – Rp 120 jutaan All New 1.3 X A/T 2013 1.300 cc, 92 dk Rp 105 juta – Rp 115 jutaan All New 1.3 X M/T 2013 1.300 cc, 92 dk Rp 100 juta – Rp 110 jutaan

Disclaimer:

Harga sudah dipdate sesuai harga terkini dipasaran sesuai waktu artikel ini dipublish.

Harga yang tertera merupakan harga indikasi atau kisaran. Bisa berbeda di setiap showroom atau wilayah. Kami tidak menjamin harga akan sama dengan yang tercantum saat Anda membaca artikel ini.

Harga bisa berubah sesuai kondisi kendaraan.

