Diskon KAI 10% di Solo Great Sale 2025: Jangan Sampai Ketinggalan!

TEKNA TEKNO, Solo – Kabar gembira bagi para penggemar belanja dan pelancong! PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Daerah Operasional 6 Yogyakarta turut memeriahkan gelaran Solo Raya Great Sale 2025 dengan menawarkan diskon tiket spesial sebesar 10% untuk sejumlah kereta api jarak jauh. Event akbar ini akan berlangsung mulai tanggal 1 hingga 31 Juli 2025, setelah resmi dibuka pada hari Minggu, 29 Juni 2025.

Program menarik ini berlaku untuk perjalanan kereta api yang berangkat dari dan menuju Stasiun Solo Balapan, Solo Jebres, dan Purwosari. Jadi, bagi Anda yang berencana mengunjungi Solo dan sekitarnya, inilah kesempatan emas untuk menikmati perjalanan yang lebih hemat.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menjelaskan bahwa partisipasi PT KAI dalam Solo Raya Great Sale merupakan wujud dukungan terhadap peningkatan kunjungan wisata dan perputaran ekonomi di wilayah Solo dan sekitarnya. “Melalui program potongan harga tiket kereta api sebesar 10 persen, KAI ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menikmati berbagai destinasi dan kegiatan menarik selama Solo Raya Great Sale 2025,” ungkap Feni kepada wartawan di Solo, Minggu, 29 Juni 2025.

Lebih lanjut, Feni menambahkan, “Ini juga merupakan wujud komitmen KAI dalam mendukung sektor pariwisata dan perdagangan lokal.” Dengan adanya konektivitas transportasi yang aman dan nyaman, KAI berharap masyarakat dari berbagai kota seperti Yogyakarta, Klaten, Kutoarjo, Madiun, dan kota-kota lainnya dapat memanfaatkan kereta api sebagai pilihan transportasi utama untuk berkunjung ke Solo Raya selama momen belanja terbesar ini.

Jadi, tunggu apa lagi? Manfaatkan kesempatan ini untuk merencanakan perjalanan Anda ke Solo Raya! Untuk informasi lebih lanjut mengenai diskon tiket kereta api pada event SGS 2025, masyarakat dapat menghubungi Customer Service di stasiun terdekat, atau melalui layanan Contact Center KAI di nomor 121, WhatsApp 08111-2111-121, email [email protected], atau melalui media sosial @KAI121.

Berikut daftar 16 kereta api jarak jauh yang menawarkan diskon tiket 10% selama Solo Raya Great Sale 2025:

1. KA Argo Lawu (No KA 13 dan 14)

2. KA Argo Dwipangga (No KA 15 dan 16)

3. KA Manahan (No KA 61, 62, 63, 64)

4. KA Mataram (No 75 dan 76)

5. KA Senja Utama Solo (No KA 73)

6. KA Fajar Utama Solo (No KA 74)

7. KA Lodaya (No KA 77, 78, 79, dan 80)

Namun, sebelum Anda bergegas memesan tiket, perhatikan syarat dan ketentuan diskon tiket kereta api pada event Solo Raya Great Sale (SGS) 2025 berikut ini:

1. Pembelian tarif diskon hanya dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI pada periode 1-31 Juli 2025.

2. Tarif diskon berlaku untuk keberangkatan khusus hari Senin sampai dengan Kamis pada tanggal 1-3, 7-10, 14-17, 21-24, dan 28-31 Juli 2025.

3. Tarif diskon ini berlaku untuk keberangkatan dan atau tujuan Stasiun Solo Balapan, Solo Jebres, dan Purwosari.

4. Tarif diskon hanya berlaku khusus untuk kelas eksekutif.

5. Tarif diskon tidak berlaku untuk kereta compartement, luxury, priority, imperial, panoramic dan/atau kereta wisata lainnya.

6. Diskon tidak berlaku pada tarif khusus dan tidak dapat digabung dengan reduksi dan/atau diskon lainnya.

7. Tiket dengan tarif diskon ini dapat dibatalkan dan diubah jadwal sesuai aturan yang berlaku.

8. Tiket dengan tarif diskon ini bisa didapatkan selama alokasi tiket dengan tarif diskon masih tersedia. Jadi, segera pesan tiket Anda sebelum kehabisan!

