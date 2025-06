Impor Sapi Indonesia: Negara Mana Saja Penyuplai Sapi Hidup?

You might also like

Amerika Serikat (AS) juga dikenal sebagai salah satu negara pengekspor sapi global. Dilansir dari www-fas-usda-gov , volume ekspor AS ke Indonesia cukup substansial, bahkan mencapai 45% dari total ekspornya ke beberapa negara. Meskipun harga daging sapi Amerika cenderung lebih tinggi dibandingkan daging sapi Australia, produk dari AS ini memiliki keunggulan nutrisi berupa kadar lemak jenuh dan kolesterol yang lebih rendah. Pada tahun 2023, ekspor sapi dari AS ke Indonesia tercatat sebanyak 90 ekor.

1