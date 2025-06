Selandia Baru Halal: Liburan Keluarga Impian & Wisata Kuliner!

You might also like

Kunjungan ke Selandia Baru terasa kurang lengkap tanpa mencicipi kelezatan fish and chips yang renyah di luar dan lembut di dalam. Erik’s Fish and Chips di Queenstown adalah pilihan tepat, sebuah restoran bersertifikat halal yang menyajikan hidangan ikonik ini. Berlokasi di tepi danau yang indah, restoran ini bangga menggunakan bahan-bahan lokal berkualitas tinggi, mulai dari kentang Canterbury hingga ikan segar dari Dunedin. Selain fish and chips klasik, jangan lewatkan untuk mencoba buah kiwi goreng yang unik dan telah mendunia.

