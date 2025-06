Xpander Cross Warna Spesial: Lebih Mahal 5 Juta, Apa Istimewanya?

You might also like

Secara keseluruhan, Xpander Cross 2025 hadir dengan tujuh pilihan warna menarik. Dua opsi warna Two Tone, yakni Quartz White Pearl Two Tone dan Green Bronze Metallic Two Tone, merupakan pilihan terbaru yang tersedia secara eksklusif pada generasi 2025.

Mitsubishi Xpander Cross 2025 menawarkan ragam pilihan warna eksterior dengan harga bervariasi. Varian warna termahal dan eksklusif adalah Quartz White Pearl Two Tone, yang menambah biaya sebesar Rp 5 juta. Biaya ini terbagi menjadi Rp 3,5 juta untuk warna dasar Quartz White Pearl dan Rp 1,5 juta untuk sentuhan atap hitam (Two Tone).

