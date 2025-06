Harga MINI Terbaru Juni 2025: Daftar Lengkap & Info Promo!

You might also like

Harga All New Mini Cooper berkisar antara Rp 1,117 miliar hingga Rp 1,291 miliar, MINI 5-Door Cooper S seharga Rp 1,198 miliar, dan MINI Cabrio mencapai Rp 1,386 miliar untuk varian JCW. Countryman ditawarkan mulai dari Rp 1,214 miliar hingga Rp 1,669 miliar, sedangkan Aceman SE seharga Rp 1,170 miliar dan JCW Rp 1,341 miliar. Harga dapat berubah sewaktu-waktu.

All New Mini Cooper

1