Adu Cepat Xpander Cross 2025: Unggulkah Lawan Rival di Kelasnya?

Mitsubishi Xpander Cross Premium CVT 12,9 detik Honda BR-V N7X Edition with Honda Sensing 12 detik Suzuki XL7 Alpha Hybrid AT 12,3 detik Hyundai Stargazer X Prime IVT 11,4 detik

Melangkah ke arena rival, ada Honda BR-V yang dikenal sebagai salah satu penantang terkuat di kelasnya. Varian teratas, Honda BR-V N7X Edition with Honda Sensing , hadir dengan mesin yang lebih bertenaga, menghasilkan 119 dk dan torsi 145 Nm. Transmisi yang digunakan pun serupa, yakni otomatis CVT dengan sistem penggerak roda depan. Dalam uji akselerasi 0-100 km/jam, Honda BR-V N7X Edition with Honda Sensing berhasil menorehkan waktu 12 detik , menunjukkan ketangkasannya di jalan.

Sekencang Apa Mitsubishi Xpander Cross 2025 Dibanding Para Rivalnya?
Gridoto / Review & Test
Trybowo Laksono
June 29th, 8:00 AM

