Suzuki Jimny: Harga 185 Juta, Sekali Isi Bensin Bisa 664 KM!

You might also like

Keunggulan Jimny JB64 juga terletak pada efisiensi konsumsi bahan bakarnya. Menurut hasil pengujian WLTC oleh Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism di Jepang, mobil ini mampu mencatatkan angka 16,6 km per liter. Dengan kapasitas tangki bahan bakar mencapai 40 liter, secara teoritis Suzuki Jimny Kei Car ini dapat menempuh jarak hingga 664 km dalam sekali pengisian penuh, menjadikannya pilihan yang sangat praktis untuk penggunaan sehari-hari maupun perjalanan jarak menengah.

1