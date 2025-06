Liburan Sekolah 2025: 4 Pertunjukan Jakarta yang Wajib Ditonton!

Selain itu, Dufan Ancol menyelenggarakan Meet & Greet with Nailoong dari 27 Juni hingga 13 Juli 2025, memungkinkan interaksi langsung dengan karakter menggemaskan. Pada periode yang sama, Dinoland Show 2: The Magical of Wunasa akan menampilkan petualangan prasejarah dengan teknologi animatronik canggih di Panggung Hysteria Dufan. Berbagai pilihan ini siap mengisi keceriaan liburan sekolah.

Petualangan seru di masa prasejarah menanti Anda di Ancol dengan kehadiran “Dinoland Show 2: The Magical of Wunasa” . Pertunjukan spektakuler ini akan membawa Anda kembali ke era dinosaurus melalui kombinasi aksi panggung yang memukau, teknologi animatronik mutakhir, serta efek suara yang imersif, seolah menghidupkan kembali makhluk purba tersebut. Saksikan keseruan ini mulai 27 Juni hingga 13 Juli 2025 di Panggung Hysteria Dufan, Ancol .

4. Dinoland Show 2: The Magical of Wunasa

3