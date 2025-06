Alasan Microsoft Ganti Pesan Kesalahan Blue Screen of Death

You might also like

TEKNA TEKNO – , Jakarta – Microsoft menghentikan pesan kesalahan Blue Screen of Death (BSOD) di Windows 11 dan menggantinya dengan Black Screen of Death. Desain baru tersebut menghilangkan warna biru tradisional, wajah cemberut, dan kode QR, dan hanya layar hitam yang disederhanakan yang menampilkan pesan kesalahan.

