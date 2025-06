MIKTA: Korsel Soroti 3 Isu Krusial di Tengah Geopolitik Memanas

You might also like

“Kesuksesan kerja sama MIKTA ini sangat baik, tidak hanya untuk kepentingan nasional masing-masing anggota, tetapi juga pada level multilateral, bahkan global,” tegas Chung dalam diskusi “How Can MIKTA members Synergize to Reinvigorate Middle Power Diplomacy” yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community Indonesia (FPCI) bekerja sama dengan The Korea Foundation di Jakarta, pada Kamis (26/6/2025). Pernyataan ini menegaskan peran vital MIKTA dalam menghadapi kompleksitas global.

Meningkatnya serangan Israel terhadap Palestina, potensi perang antara Israel dengan Iran, serta keterlibatan Amerika Serikat (AS) di dalamnya, secara signifikan memperburuk ketegangan geopolitik global. Dalam lanskap yang penuh tantangan ini, Chung Eunsook, Senior Emeritus Institut Sejong Korea Selatan, menilai bahwa konflik global sulit untuk dihindari, terutama dengan campur tangan negara adidaya seperti AS yang dapat membawa dampak besar bagi negara-negara yang lebih lemah.

