Bandung Ramah Anak: 7 Wisata Keluarga Terdekat, Liburan Jadi Mudah!

Berlokasi di dalam kompleks The House Tour Hotel Uphill, tepatnya di Jl. Terusan Sersan Bajuri No. 72, Papila Playground adalah ruang eksplorasi yang menyenangkan bagi anak-anak dan tempat bersantai yang nyaman bagi orang tua.

Untuk menikmati seluruh fasilitas di WE Playground, pengunjung perlu membayar tiket masuk sebesar Rp70.000 per orang, sementara anak-anak dengan tinggi di bawah 80 cm tidak dikenakan biaya. Perlu diingat bahwa semua transaksi di area ini dilakukan secara cashless , sesuai dengan sistem yang diterapkan oleh pengelola.

