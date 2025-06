ODOL Bermasalah: Aptrindo Ungkap Ketidakadilan & Regulasi yang Buruk

You might also like

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menyetujui penertiban kendaraan Over Dimension and Over Load (ODOL) karena berpotensi menghemat biaya perawatan dan memperpanjang usia kendaraan, namun menyoroti kurangnya keadilan serta regulasi yang jelas. Mereka memperkirakan kebijakan ini dapat meningkatkan biaya transportasi hingga 250% dan memicu kenaikan harga barang. Aptrindo merasa Kementerian Perhubungan terlalu fokus pada aspek keselamatan semata tanpa memperhitungkan dampak ekonomi dan belum melibatkan mereka dalam diskusi.

Meskipun demikian, Aptrindo menyoroti bahwa kebijakan zero ODOL berpotensi meningkatkan biaya transportasi mulai dari 100 persen hingga 250 persen, tergantung jenis armada, dan pada akhirnya dapat memicu kenaikan harga barang . Aptrindo merasa Menteri Perhubungan terlalu berfokus pada aspek keselamatan semata, menggunakan narasi kecelakaan dan korban akibat ODOL, sehingga permasalahan ini lebih banyak difokuskan pada pelaku usaha angkutan barang. Agus menambahkan, “Fokus semata pada aspek keselamatan tanpa memperhitungkan dampak ekonomi bagi pelaku usaha logistik hanya akan memperbesar ketimpangan dan keresahan di lapangan.” Ironisnya, ia mengklaim Aptrindo belum pernah dilibatkan Kementerian Perhubungan untuk berdiskusi mengenai pelaksanaan zero ODOL.

TEKNA TEKNO – , Jakarta – Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menyatakan persetujuannya terhadap rencana pemerintah untuk menertibkan kendaraan Over Dimension and Over Load (ODOL). Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Aptrindo, Agus Pratiknyo, penertiban kendaraan bermuatan berlebih ini justru akan memberikan keuntungan signifikan bagi pengusaha truk, karena dapat menghemat biaya perawatan dan memperpanjang usia kendaraan . Ia menegaskan, tidak ada kerugian bagi pengusaha jika penertiban ODOL benar-benar ditegakkan dan semua berjalan sesuai aturan. “Yang jadi masalah saat ini, tidak ada keadilan dan regulasi yang jelas,” ujar Agus kepada Tempo , Jumat, 27 Juni 2025.

1