Emas Antam Anjlok! Harga Rp 1.907.000/Gram, Peluang Beli?

Daftar Isi + Ringkasan

TEKNA TEKNO – – Harga emas Antam tercatat mengalami penurunan signifikan sebesar Rp 17.000 pada Jumat (27/6), kini berada di level Rp 1.907.000 per gram. Angka ini menandai koreksi dari harga sebelumnya yang mencapai Rp 1.924.000 per gram. Penurunan serupa juga berlaku untuk harga pembelian kembali atau buyback, yang ikut terpangkas Rp 17.000 menjadi Rp 1.751.000 per gram. Informasi ini penting bagi masyarakat yang berencana menjual koleksi emas batangan mereka.

Bagi para investor yang telah memiliki emas batangan sejak November 2022, momen ini justru membawa kabar gembira karena berpotensi meraup keuntungan besar. Kala itu, tepatnya pada 26 November 2022, harga emas tercatat di level Rp 936.000 per gram. Sebagai ilustrasi, jika seseorang membeli 5 gram emas Antam dengan harga Rp 4.680.000 pada periode tersebut, dan menjualnya sekarang, ia bisa memperoleh sekitar Rp 8.755.000 (belum termasuk pajak). Dengan demikian, total keuntungan yang didapat dari penjualan 5 gram emas Antam tahun 2022 ini mencapai angka yang menarik, yakni Rp 4.070.000.

Dinamika harga emas Antam ini tidak terlepas dari pergerakan pasar emas global. Mengutip Reuters pada Sabtu (27/6), harga emas dunia menunjukkan tren penurunan, mendekati kerugian mingguan kedua berturut-turut. Faktor-faktor yang memengaruhi antara lain sedikit penguatan dolar Amerika Serikat dan perkembangan positif terkait gencatan senjata Israel-Iran yang meredakan ketegangan. Di sisi lain, para pelaku pasar juga tengah mengamati dengan seksama rilis data inflasi AS untuk mencari petunjuk mengenai arah kebijakan suku bunga Federal Reserve atau The Fed di masa mendatang.

Secara lebih spesifik, harga emas spot global terkoreksi 0,4 persen menjadi USD 3.313,23 per ons, sementara harga emas batangan global telah turun 1,7 persen sepanjang minggu ini. Kontrak berjangka emas AS juga mencatat penurunan 0,7 persen, mencapai USD 3.325,70. Penguatan dolar sebesar 0,2 persen terhadap mata uang pesaing utamanya turut berkontribusi, membuat emas batangan yang dihargai dalam dolar AS menjadi lebih mahal bagi pembeli dari luar negeri, sehingga menekan permintaan secara keseluruhan.

Sementara itu, berikut ini adalah daftar lengkap harga emas Antam hari ini berdasarkan berbagai pecahan berat, yang tersedia di Butik Emas LM, Graha Dipta Pulo Gadung, Jakarta Timur, per Jumat (26/6), belum termasuk pajak:

Harga emas 0,5 gram: Rp 1.031.000

Harga emas 1 gram: Rp 1.907.000

Harga emas 5 gram: Rp 9.310.000

Harga emas 10 gram: Rp 18.565.000

Harga emas 25 gram: Rp 46.287.000

Harga emas 50 gram: Rp 92.495.000

Harga emas 100 gram: Rp 184.912.000

Harga emas 250 gram: Rp 462.015.000

Harga emas 500 gram: Rp 923.820.000

Harga emas 1.000 gram: Rp 1.847.600.000