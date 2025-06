Keraton at The Plaza: Mewahnya Jawa dalam Sentuhan Modern Jakarta

Keraton at The Plaza mengundang para pengunjung untuk menyelami dan terhubung dengan kekayaan warisan budaya Indonesia melalui “Pengalaman Keraton Harian” yang dikurasi secara istimewa. Program ini menghadirkan serangkaian kegiatan autentik, mulai dari pertunjukan tari dan gamelan tradisional, wisata budaya mendalam, hingga ritual kopi yang menenangkan dan momen kesehatan yang terinspirasi langsung dari tradisi Jawa yang kaya.

Lobby

Terletak strategis di jantung kota Jakarta, tepatnya di Jalan MH Thamrin Kav. 15, Menteng, Keraton at The Plaza adalah sebuah hotel bintang 5 yang berdiri sebagai interpretasi modern dari kemegahan kediaman kerajaan Jawa. Dengan 137 kamar tamu dan suite yang luas, setiap sudutnya dirancang dengan cermat oleh desainer ternama Hadiprana. Sentuhan artistik kolaborasi Hadiprana juga terlihat jelas pada berbagai artworks dan galeri eksklusif House of Hadiprana yang bahkan dapat dikoleksi oleh tamu, menambah nilai seni pada pengalaman menginap.

Fasilitas Grand Hyatt yang dapat dinikmati tamu Keraton at The Plaza

Sebagai bagian dari kompleks yang terintegrasi, tamu Keraton at The Plaza juga dapat menikmati fasilitas pendukung dari Grand Hyatt Jakarta, melengkapi pengalaman hotel mewah mereka di ibu kota.

Keraton at The Plaza menawarkan lima tipe kamar yang dirancang untuk kenyamanan maksimal. Pilihan dimulai dari kamar tipe King seluas 64 meter persegi, hingga tipe King Sudut yang lebih lapang dengan 75 meter persegi. Kedua tipe ini dilengkapi dengan area tempat duduk yang nyaman, ruang kerja yang ergonomis, serta kamar mandi dalam yang mewah dengan fasilitas bathtub dan area pancuran terpisah. Untuk pengalaman yang lebih eksklusif, tersedia tipe Suite Keraton King dan Apartemen Keraton King, masing-masing dengan luas 140 meter persegi, menawarkan ruang tamu dan area kerja yang lebih luas, serta kamar mandi dalam yang lengkap dengan bathtub dan kamar mandi terpisah.

Kamar Keraton at The Plaza

Bathroom Keraton at The Plaza

Setiap kamar tamu di Keraton at The Plaza didesain dengan jendela setinggi langit-langit yang menawarkan pemandangan kota, serta langit-langit tinggi yang menciptakan kesan lapang. Interiornya menampilkan sentuhan khusus panel kawung batik berukir, sebuah motif tradisional Jawa yang elegan. Desain ini secara harmonis mencerminkan penghormatan mendalam terhadap warisan budaya Indonesia, sekaligus merangkul estetika modern yang berkelas dan mewah.

The Lounge

Sebagai ruang komunal yang nyaman, The Lounge di Keraton at The Plaza menyajikan aneka kue lezat, kopi premium pilihan, dan teh artisan berkualitas tinggi, menjadikannya tempat ideal untuk bersantai atau pertemuan informal.

The Club di lantai 7

Untuk pengalaman bersantap yang tak terlupakan, Keraton at The Plaza menawarkan layanan sarapan, makan siang, dan makan malam komprehensif bagi semua tamu yang menginap. Konsep all-inclusive ini menyajikan hidangan segar yang disiapkan secara a la minute, dapat dinikmati di The Club yang berlokasi di lantai tujuh. The Club sendiri merupakan area eksklusif yang dilengkapi dengan ruang pertemuan dan ruang makan pribadi, Chef’s Table, The Bar, serta ruang makan luas yang menyuguhkan cita rasa istimewa dengan pilihan hidangan internasional. Seluruhnya didukung oleh layanan yang dipersonalisasi untuk memastikan kepuasan tamu.

Keraton at The Plaza

Pengenalan resmi Keraton at The Plaza sebagai properti pertama di bawah koleksi The Unbound Collection by Hyatt di Asia Tenggara dilaksanakan pada 24 Juni 2025, dalam suasana Afternoon Tea yang elegan di The Club. Acara ini dihadiri oleh jajaran manajemen terkemuka, termasuk Parveen Kumar (General Manager), Rajat Bhatia (Director of Sales and Marketing), Morgan Meredith (Director of Operations), dan Yudith Dwi Astuti (Director of Marketing Communications and Public Relations). Berlokasi strategis di dalam kompleks Plaza Indonesia, hotel di Jakarta ini menawarkan akses mudah dan langsung ke berbagai destinasi gaya hidup paling semarak di ibu kota, menjadikannya pilihan ideal bagi wisatawan maupun pebisnis.

