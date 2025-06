Tragis! Truk ODOL Picu Maut, Dirut Jasa Marga Geram

You might also like

TEKNA TEKNO – , Jakarta – Angka kecelakaan lalu lintas di jalan tol menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Menurut Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk., Rivan Achmad Purwantono, sebanyak 406 insiden kecelakaan telah tercatat sejak awal tahun ini. Yang lebih mencengangkan, 95 di antaranya secara spesifik disebabkan oleh truk dengan muatan berlebih atau dikenal sebagai over dimension over loading (ODOL).

