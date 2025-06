NMAX Baru vs NMAX Lama: Lebih Irit Mana? Cek Konsumsi Bensin!

Perbandingan efisiensi bahan bakar antara Yamaha All New NMAX dan NMAX generasi lama menjadi sorotan, mengingat kedua model ini telah melimpah di pasar motor bekas. Baik All New NMAX maupun NMAX lama sama-sama dibekali teknologi Blue Core dan Variable Valve Actuation (VVA) untuk mengoptimalkan pembakaran dan menekan konsumsi bahan bakar. Meskipun All New NMAX memiliki tenaga puncak sedikit lebih tinggi berkat katup masuk yang lebih besar, perbandingan konsumsi bahan bakarnya tetap menarik untuk diketahui.

Pengujian konsumsi bensin kedua model NMAX dilakukan sejauh 128 km menggunakan bahan bakar Pertamax, dengan kondisi berkendara yang bervariasi. Hasilnya menunjukkan bahwa All New NMAX mencatatkan angka 39,5 km/liter, sedangkan NMAX lama mampu mencapai rata-rata 39,8 km/liter. Perbedaan ini sangat tipis, yang mengindikasikan bahwa konsumsi bahan bakar keduanya cukup stabil dan selisihnya minimal.