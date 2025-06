Poco F7 Rilis Global: Harga, Spesifikasi, dan Fitur Unggulan!

You might also like

Poco F7 hadir dalam tiga pilihan warna elegan: hitam, putih, dan silver. Edisi terbatas warna silver tampil istimewa dengan desain futuristik ala cyborg yang menawan, menampilkan garis-garis unik di bodi belakangnya. Untuk harganya, varian RAM 12 GB dengan penyimpanan internal 256 GB dibanderol US$ 339 atau sekitar Rp 5,5 juta, sementara varian RAM 12 GB dengan penyimpanan internal 512 GB tersedia dengan harga US$ 399 atau sekitar Rp 6,5 juta.

5