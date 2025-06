Perang Israel-Iran Memanas, IHSG Siap-Siap Rontok? Cek Analis!

You might also like

Di Indonesia, IHSG mengalami pelemahan dan diprediksi akan terus melemah dalam jangka pendek. Bank Indonesia diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan nilai tukar. Pasar juga akan mencermati data inflasi AS (PCE) yang menjadi acuan The Fed dalam menentukan kebijakan suku bunga selanjutnya.

Ketegangan antara Israel dan Iran, diperparah oleh keterlibatan AS, meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan global, termasuk pasar saham. Investor cenderung menghindari risiko dan beralih ke aset safe haven , sementara harga minyak melonjak dan berpotensi terus meningkat jika terjadi gangguan pasokan di Selat Hormuz. Hal ini juga mempengaruhi dinamika kebijakan moneter The Fed yang masih mempertahankan suku bunga acuan.

Pekan ini, pasar juga akan mencermati data inflasi AS yang diukur dengan personal consumption expenditures (PCE). Indikator kunci ini menjadi acuan The Fed dalam menentukan arah kebijakan suku bunga selanjutnya.

Situasi ini juga memengaruhi dinamika kebijakan moneter. The Federal Reserve (The Fed) masih mempertahankan suku bunga acuannya. Namun, dot plot menunjukkan adanya perbedaan pendapat di antara para anggota, dengan mayoritas memperkirakan tidak ada pemotongan suku bunga tahun ini.

Keterlibatan langsung AS dalam konflik ini meningkatkan ketidakpastian di pasar global. Agresi ini mengindikasikan potensi eskalasi konflik yang lebih besar dan berkepanjangan. Imbasnya, harga minyak melonjak ke kisaran USD 75-85 per barel.

Harga Minyak Mentah Melonjak Tembus USD 77,73 Per Barel Usai AS Serang Fasilitas Nuklir Iran

