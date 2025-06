Timur Tengah Memanas, IHSG Terjun Bebas! Apa Dampaknya?

You might also like

Sepanjang pekan ini, pelaku pasar akan terus mencermati dengan saksama perkembangan konflik di Timur Tengah. Selain itu, fokus perhatian juga tertuju pada negosiasi perdagangan antara AS dan negara mitra dagangnya, serta pidato penting dari Ketua The Fed. Serangkaian data ekonomi global juga akan menjadi penentu arah pasar, termasuk indeks Personal Consumption Expenditure (PCE) Prices dan indeks Purchasing Managers Index (PMI) dari AS, Euro Area, serta Jepang.

Pelemahan pasar ini telah diantisipasi. Analis Phintraco Sekuritas, Ratna Lim, sebelumnya memproyeksikan IHSG akan bergerak melemah pada perdagangan Senin, didorong oleh sentimen utama yang berasal dari kancah global. Ketegangan geopolitik yang memanas di kawasan Timur Tengah menjadi pemicu utama kekhawatiran ini, terutama setelah Amerika Serikat (AS) turut serta dalam konflik melalui serangan udara yang dilancarkan pada Sabtu (21/6/2025) waktu AS.

