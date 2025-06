Samsung S24 Plus vs iPhone 16e: Spesifikasi, Harga, Pilih Mana?

You might also like

Untuk performa, Samsung S24 Plus ditenagai oleh chipset Exynos 2400, sedangkan iPhone 16e mengandalkan Apple A18. S24 Plus dibekali baterai 3.700 mAh, sementara iPhone 16e memiliki baterai 4.005 mAh. Harga Samsung S24 Plus dimulai dari Rp15.999.000, sementara iPhone 16e memiliki rentang harga mulai dari Rp12.749.000 tergantung kapasitas penyimpanan.

Samsung Galaxy S24 Plus: Galaxy AI, NFC, rating IP68, USB Type C

Samsung Galaxy S24 Plus: Dynamic AMOLED 2X 6,6 inci, resolusi Quad HD Plus (3120 x 1440), refresh rate 120 Hz, kecerahan layar puncak hingga 2.600 nits

Dimulai dari sektor tampilan, Samsung Galaxy S24 Plus memukau dengan layar Dynamic AMOLED 2X seluas 6,6 inci. Layar ini menawarkan resolusi Quad HD Plus (3120 x 1440) yang tajam, refresh rate 120 Hz yang mulus, serta tingkat kecerahan puncak mencapai 2.600 nits, menjanjikan visual yang luar biasa bahkan di bawah sinar matahari terik.

